Çubuk'ta hak sahipleri tapularını aldı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesine bağlı Melikşah Mahallesinde yapılan imar çalışması sonrası 800 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları düzenlenen törenle dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi tarafından Melikşah Mahallesinde yapılan Mahalle yerleşim ve gelişim imar çalışmaları tamamlandı.

Melikşah Mahallesi, Mahalle Konağında düzenlenen tapu dağıtım törenine Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti ilçe Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediye Başkan yardımcıları Zeki Metin, Hasan Hüseyin Karakuş, Mahalle Muhtarı Mahmut Özdemir, Melikşah Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Saydam, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 56 hektar alanda yapılan imar uygulaması sonucu bölge yapılaşmaya uygun hale getirilirken, 800 tapu Acehan ve beraberindekiler tarafından hak sahiplerine verildi.

Acehan konuşmasında göreve geldiklerinde ilk işlerinin mali disiplini sağlamak ve para ödenmediği için durdurulan imar çalışmalarının yeniden başlatılması olduğunu belirterek, Melikşah Mahallesinin ardından önümüzdeki günlerde Güldarpı, Kızılca, Dumluğınar ve Esenboğa Mahallelerinde tapuların dağıtılacağını belirtti.

Yaptıkları imar çalışmalarında kimsenin kimseye hakkının geçmemesi için büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Acehan, şu bilgileri aktardı:

“Melikşah sakinleri uzun süredir bu günü bekliyordu. Arkadaşlarımız büyük bir gayret sonucu Mahallenin tapularını hazırladılar. Yapılan imar çalışması sonucunda vatandaşlarımızın bazı ufak tefek yerlerde memnun olmayacağı durumlar olabilir. Hak geçmemesi için inanılmaz bir şekilde hassasiyet gösterdik. Arzumuz, vatandaşlarımızın resmi tapularıyla ruhsatlı inşaat yapmaları ya da arazilerini farklı şekilde değerlendirmelerini sağlamaktı.”

Acehan, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüştüğünü ifade ederek, “Bu bölgemizin her geçen gün değerinin artacağına inanıyorum. Ulaştırma Bakanımızdan metro raylı sistemin Esenboğa Havalimanından Yıldırım Beyazıt Üniversitesine oradan da Çubuk ilçe merkezine bağlanacağının müjdesini aldık. Çubuk-Kızılcahamam bağlantı yolunun genişletilerek asfaltlanması talebimizde inşallah değerlendirilecektir. Bu güzel haberleri de sizlerle paylaşmak istedim.”

Melikşah Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Saydam da kısa sürede Mahallerinin imar sorununun çözümlenmesinden dolayı Acehan’a teşekkür etti.