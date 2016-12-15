Çubuk’ta “Halep Üşüyor” kampanyası

ANKARA (AA ) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, sivil toplum kuruluşları tarafından Halep için yardım kampanyası başlatıldı.

Çubuk Belediyesi, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi, Çubuk Dernekler Federasyonu, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Çubuk Şubesi, Eğitim Bir-Sen ve ilçedeki sendikaların ortaklaşa organize ettiği “Halep Üşüyor” isimli yardım kampanyası Atatürk Parkı’nda düzenlenen törenle başladı.

Açılışta konuşan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, kampanya açılışına katılan vatandaş sayısının bekledikleri kadar olmadığını, zulüm karşısındaki duyarlılığın artması gerektiğini dile getirdi.

Kampanyaya destek verenlere teşekkür ettiklerini ifade eden Acehan, “Yardımların hedefine ulaşması ve onların kanayan yaralarına az da olsa bir merhem olmasını temenni ediyorum. Bugün biz, 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi bağrımıza basmışız, onların derdine merhem olmaya çalışıyoruz. Ülke olarak büyük bir yükün altındayız ama Allah bereketini veriyor. Bu yardımları ve destekleri hiçbir zaman kesmememiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de konuşma yaptığı törende, Halep’te babası öldürülen 8 yaşındaki Hiyam Humsi’nin sözleri duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Humsi, “Allah’ım, Halep yeniden güzel olsun, biz evimize gidelim. Hep küçük çocuklar ölüyor. Halep yeniden olsun, çocuklar orada olsun, Beşar Esad ölsün. Tek isteğimiz bu, başka hiçbir şey istemiyoruz.” dedi.

Un, battaniye ve ayakkabı gibi insani yardım malzemelerinin toplandığı kampanya 23 Aralık’a kadar devam edecek.