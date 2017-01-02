Çubuk'ta Halepliler için yardım kampanyası

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde “Halep’i açlıktan insanlığı utançtan kurtaralım” adlı yardım kampanyası başlatıldı.

Hayrat Vakfı Çubuk Şubesince başlatılan ve Çubuk Belediyesinin destek verdiği kampanya kapsamında 9 Ocak’a kadar toplanacak insani yardım malzemeleri, Halepli sığınmacılara dağıtılacak.

Hayrat Vakfı Çubuk Şubesi Başkanı Abdurrahim Olmuş, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’na konuşlandırılan tırda başlatılan kampanya kapsamında toplanılacak her türlü malzemenin Haleplilere ulaştırılacağını belirterek, tırı kısa sürede doldurmayı arzuladıklarını ifade etti.

Vakıf olarak Çubuk’ta birçok kez kampanya başlattıklarını ve umduklarından çok daha fazla destek aldıklarını dile getiren Olmuş, ilçe halkının her zaman mazlumların yanında olduğunu vurguladı.

Olmuş, bu kampanya için de destek çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“Yardım tırımızı Atatürk Parkı’na konuşlandırdık. Hayrat Yardım Vakfı olarak şu an Halepli kardeşlerimize en acil ihtiyaçları olan un, kuru gıda, kıyafet ve battaniye gibi ürünler toplayıp göndereceğiz. Kampanya süresince saat 09.00’dan başlayarak 21.00’e kadar her gün burada yardımları kabul ediyoruz. Bu kış gününde kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olabilmek adına bu kampanyayı başlattık. Bize destek veren tüm ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.”

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise belediye olarak bu tür sosyal olaylara her zaman destek verdiklerini anımsatarak, “Bu önemli kampanyadan dolayı Hayrat Vakfı Çubuk Şubesi üyelerine teşekkür ediyorum. Düzenlenen bu kampanyaya hayırsever vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Tüm Çubukluları bu önemli hayır hareketine katkıda bulunmaya davet ediyorum.” dedi.