Çubuk'ta huzurevi sakinlerine moral konseri

ANKARA (AA) – Çubuk Sosyal Hizmetler Merkezince, huzurevi sakinlerine yönelik moral konser düzenlendi.

Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen konserde, TRT Türk halk müziği sanatçıları Eyüp Bozdağ, Eda Yiğitbaşı, Suzan Hece, Müzeyyen Yücel, Tayyibe Özkara ve Hatice Husvecioğlu sevilen türkü ve şarkıları seslendirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, programda yaptığı konuşmada, yaşlılara gösterilen saygı ve sevginin aile ilişkilerinin güçlü olmasını sağladığını söyledi.

Sağlıklı bir aile yapısının tesis edildiği toplumlarda huzursuzluk ve kargaşa olmayacağını vurgulayan Acehan, “Büyüklerimiz ve dolayısıyla aileler, bir milleti millet yapan milli ve manevi değerlerin, gelenek ve göreneklerin, inançların gelecek nesillere aktaran ilk öğretmenlerdir. Burada verilen hizmetler ne kadar önemliyse bu mekanları ve büyüklerimizi de ziyaret etmek ondan daha önemlidir.” dedi.

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Halil Yükselen ise TRT sanatçılarına ziyaretleri ve verdikleri konserden dolayı teşekkür etti.