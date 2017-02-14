Çubuk'ta istihdama yönelik kurslar

ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliğinde istihdama yönelik meslek edindirme kursları açılacağı bildirildi.

Çubuk Belediyesinden yapılan açıklamada, İŞKUR ve Çubuk Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 3 ayrı branşta kursların açılacağı belirtilirken, yeni açılacak kurslara katılan kursiyerlere günlük 20 lira harçlık ödeneceği ve kursiyerlerin genel sağlık sigortası primlerinin de kurs süresinde yatırılacağı belirtildi.

Evde çocuk bakım elemanı, hasta ve yaşlı bakım refakatçisi ile ön muhasebe kursuna toplam 175 kursiyere eğitim verileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, proje kapsamında ilçede 3 yılda 3 bine yakın kadına açılan kurslarda meslek edindirme kursları verileceğini ve bu sayının en az yarısının iş imkanı sağlandığını belirtti.

İlçedeki işsizlik sorununu yetişmiş kalifiye meslek sahibi insanlarla çözmeye çalıştıklarını aktaran Acehan, bu konuda İŞKUR’un kendilerine büyük destek verdiğini ifade etti.

Açılan kursların ilçe ekonomisine de önemli katkı sağladığını bildiren Acehan, şunları kaydetti:

“Açılacak kursla 3 kategoride yaklaşık 175 kadına 6 ay boyunca eğitim verilecek. Bu sayede ev hanımlarımızın meslek sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca bu kurslarda eğitim alanlara 20 lira günlük olmak üzere aylık ortalama 400 lira ücret de verilecek. Yani 6 ayda ev hanımlarımız aracılığı ile Çubuk ekonomisine 420 bin lira girdi sağlanacak. Böylece ev kadınlarımıza yönelik hem maddi katkı sağlanacak hem de sertifika sahibi olmaları sağlanacak.”

Kurslara kayıtların başladığını ve 15 gün devam edeceğini hatırlatan kurs sorumlusu Aynur Koparan ise kursların sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup şeklinde verildiğini, müracaatların fazla olması durumunda kura çekileceğini sözlerine ekledi.