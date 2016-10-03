Ana Sayfa   >   Genel   >   Çubuk’ta kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Çubuk’ta kaçak avcılar suçüstü yakalandı

03 Ekim 2016 Pazartesi, 19:35
Çubuk’ta kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Benzer Konular

AYBÜ Külliyesinde öğretim hayatı başladı
AYBÜ Külliyesinde öğretim başladı
Yıldırım Okçuluk Sonbahar Turnuvası
Yıldırım Okçuluk Sonbahar Turnuvası
Belediye Başkanının aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Belediye Başkanının aracı kaza yaptı: 6 yaralı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, kaçak avcılık yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaman ve Tahtayazı mahalleleri mevkisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine F.Ç.(24), H.K.(27), T.A.(46), M.P.(44), O.B.(43), A.G.(52) ve D.K.(35)’yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların üzerilerinde bulunan av tüfekleri, çeşitli av malzemeleri ile avladıkları hayvanlara el konuldu.

Zanlılar, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çubuk Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ, özellikle gece avında yaban hayvanlarının kaçma şansı bulamadığını belirterek vatandaşların kaçak avcıları görmesi halinde güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.

Ankara avcı Çubuk jandarma kaçak avcı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi