Çubuk’ta kaçak avcılar suçüstü yakalandı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, kaçak avcılık yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaman ve Tahtayazı mahalleleri mevkisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine F.Ç.(24), H.K.(27), T.A.(46), M.P.(44), O.B.(43), A.G.(52) ve D.K.(35)’yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların üzerilerinde bulunan av tüfekleri, çeşitli av malzemeleri ile avladıkları hayvanlara el konuldu.

Zanlılar, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çubuk Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ, özellikle gece avında yaban hayvanlarının kaçma şansı bulamadığını belirterek vatandaşların kaçak avcıları görmesi halinde güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.