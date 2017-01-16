Çubuk'ta kar keyfi

– Karagöl ve Çubuk 2 Barajı kar yağışının ardından büründüğü beyaz örtüyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karagöl ve Çubuk 2 Barajı kar yağışıyla birlikte büründüğü beyaz örtüyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Yazın doğal güzellikleriyle Başkentlileri ağırlayan Karagöl ve Çubuk 2 Barajı kışın da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Soğuk hava nedeniyle Karagöl buz tutarken, yoğun yağan kar nedeniyle de üzeri tamamen karla kaplandı.

Uçsuz bucaksız ormanları, akarsu kaynakları ile doğanın tüm renklerini bünyesinde barındıran Çubuk yaylaları, kış aylarında da doğaseverlerin tercih ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

Doğaseverler, kentin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşarak karın tadını çıkarmak için Karagöl ve Çubuk 2 Barajını tercih ediyor.

Bol oksijeni, temiz havası ve kuş cıvıltıları arasında geziye çıkan vatandaşlar, hem güzel manzara karşısında stres atıyor hem de fotoğraf çekiyor.

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl ile 6 kilometre uzaklıkta bulunan Çubuk 2 Barajında bazı vatandaşlar kar altında mangal keyfi yapıyor.

Arkadaşlarıyla Karagöl’e gelen Kadir Dellal, yaptığı açıklamada, bölgenin doğal güzelliğini eşsiz bulduklarını belirterek, “Karagöl’ün temiz havasını teneffüs etmek için buraya çıktık. Herkese tavsiye ederim. Güzel bir mekan, güzel bir kar manzarası var.” dedi.

Seyhan Çakıl ise “Burada çok güzel bir ortam var. Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ederim. Çocukları da getirdik, arkadaşlarla kartopu oynayıp, mangal keyfi yapacağız.” diye konuştu.