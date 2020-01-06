Çubuk'ta kar yağışı etkili oluyor

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Sabah erken saatlerinde başlayan ve etkisini her geçen saat artıran kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. İlçe merkezinde ekiplerin yoğun çalışması sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken özellikle yüksek kesimlerde ve grup yollarında yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Çubuk’ta etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Çubuk Şehir Stadı’nda Adem Çankaya yönetiminde Çubukspor, ligin 2 yarısı için karşılaşacağı Haymanaspor maçı hazırlıklarını karlı zeminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Karlı zeminde yapılan çekişmeli antrenman neşeli geçti.

Yaklaşık 3 ay önce başlayan karla mücadele eylem planı nedeniyle kar yağışına hazırlıklı olduklaranı söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm belediye ekipleriyle sahada karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından teyakkuza geçtiklerini anlatan Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii kar yağışını beliyorduk. Elbette kar yağışı berekettir. Yaklaşık 3 ay önce hazırladığımız stratejik planla birlikte kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için hazırlıklıyız. Bütün iş makinelerimizle ve tesisatlarımızla birlikte sahadayız. Arkadaşlarımızla birlikte 16 ekip halinde ve 90 personelle sahadayız. Ekiplerimiz cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele devam ediyorlar. Ekiplerimiz 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmekteler."

Amaçlarının bölgede yolların kapanmasını engellemek olduğunu kaydeden Başkan Demirbaş, kar yağışı devam ettiği için bir taraftan açılan yolların diğer taraftan da karla dolabildiğini sözlerine ekledi.