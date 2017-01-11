Çubuk'ta karla mücadele

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede 4 ayrı noktada 15’er kişilik ekiplerle gün boyu çalışan ekipler, karları küreyerek, buzları kırıyor. Vatandaşların buz tutan yollarda kayıp düşmemesi için yoğun çaba gösteren belediye ekipleri, buz tabakasının yoğun olduğu yerlerde ise tuz kullanıyor.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yoğun kar yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Ekiplerin bir taraftan kar nedeniyle kapanan yolları açarken, diğer taraftan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptığını aktaran Acehan, şunları kaydetti:

“Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz 2 kar küreme, 2 greyder, 2 tuz serpici araç, 11 kamyon, 7 iş makinesi, 9 binek araç, 2 personel nakil aracı ve yeteri kadar tuzla 110 personelle vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir ulaşım sağlaması için 4 vardiya sistemiyle 24 saat görev başındalar. Öncelikle ana arterlerde daha sonra da vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı sokaklarda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ayrıca ekiplerimiz ilçe genelinde bütün ana ve ara arterlerde kaldırımlardaki kar küreme çalışmalarını gerçekleştiriyor.”

Acehan, vatandaşları araçlarında kış lastiği ve zincir kullanmaları, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda uyardı.