Çubuk'ta Kerbela Şehitleri anıldı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin 1377. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Atatürk Parkı’nda organize edilen anma programına katılan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, burada yaptığı konuşmada, o acı olaydan çıkarılacak büyük dersleri anlamak için toplandıklarını söyledi.

İnsanlığın ve İslam dünyasının Kerbela olaylarını unutmadığını ve bundan sonra da kıyamete kadar unutmayacağını belirten Acehan, “Zulmün mutlaka insan ve toplum vicdanında yansıyan, geri dönen bir yönü vardır. Cenabı Allah bütün günahları, bütün yanlış hareketleri ve kötülükleri öteki dünyaya bırakabilir. Ama zulmedenlerin ve zalimlerin cezalarını kesinlikle ertelemez.” diye konuştu.

Programda, konuşmaların ardından Kerbela şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi ve katılımcılara aşure ikram edildi.