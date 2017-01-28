Çubuk'ta kış

ANKARA (AA)- Ankara’nın Çubuk ilçesinde yüksek rakımlı kesimlerde bulunan vatandaşların kar ve soğuk nedeniyle ayrılmasıyla buralarda yaşayan sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor.

İlçede kış şartları nedeniyle yüksek rakımlı kesimlerde yaşayan vatandaşlar, şehir merkezlerine göç etti. Özellikle Yaylak, Kuzuören, Eski Kışlacık, Kızılek, Işık Dağı ve Karagöl mahallelerinde kış şartlarından dolayı birkaç hane dışında kimse yaşamıyor. Kışın yaşam mücadelesi veren yaban ve sokak hayvanları ise yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Kışlacık Mahallesi’nde yaşayan Murat Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son 9 yılın en şiddetli kışının yaşandığını söyledi.

Yoğun kış dolayısıyla yaban ve sokak hayvanlarının aç kaldığını belirten Genç, “Kış nedeniyle mahallelerde yaşayan kalmadığı için bu hayvanları besleyecek kimse yok. Bu hayvanlar kaderine terk edilmiş durumda. Biz de haftada bir gün gelerek, beraberimizde getirdiğimiz yiyecekleri hem kendi hayvanlarımıza hem de sahipsiz hayvanlara bırakıyoruz. Bizim bıraktıklarımız yetmediği için ilçedeki tüm vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.

Kışlacık Mahalle Muhtarı Remzi Ünal ise hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını bu konuda yardım beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Mahallede yaşayan olmadığı için bu hayvanlar çok zor durumda. Eğer insanlar yaşasaydı ellerinden geldiği kadar hem sokak hayvanlarını hem de yaban hayvanlarını beslerdi. Ancak şimdilerde hayvanlar aç kalıyor. Ben ilçede yaşayan herkesten yaban hayvanlarına yiyecek bırakmalarını rica ediyorum. Yaban hayvanları aç kaldığından tilkiler, kurtlar, tavşanlar şehre inmeye başladılar. Çünkü burada 1 metre kar var, hayvanlar yiyecek bulamıyorlar. Duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyoruz, yemek artıklarını, bayat ekmekleri buralara getirip atmalarını istiyoruz.’”