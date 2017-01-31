Çubuk’ta köy odası sohbetleri yaşatılıyor

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, eskiden uzun kış gecelerinin geleneklerinden biri olan köy odası sohbetleri yeniden başlatıldı.

Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından “Kuzine başı sohbetleri” isminde başlatılan köy odası sohbetleri, yoğun katılımla gerçekleştiriliyor.

Dernek Başkanı Osman Şahbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy odası sohbetleri ile gençler ve yaşlıları bir araya getirmeyi, kuşaklar arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dede ve babalarından işittikleri köy odaları sohbetlerine üniversite öğretim görevlilerini de dahil ederek akademik bir ortam kazandırdıklarını anlatan Şahbudak, “Yapılan etkinlik ile unutulmaya yüz tutmuş köy odası kültürünü yeniden yaşatmak istiyoruz. Şu anda buna kuzine başı sohbetleri deniliyor ama bizim için bu köy odası sohbetleridir.” dedi.

Amaçlarının her hafta köylü vatandaşlarla bir araya gelerek istişarede bulunmak ve sohbet etmek olduğunu ifade eden Şahbudak, şunları kaydetti:

“Burada milli ve manevi değerlerimizin korunması noktasında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Geçmişi geleceğe taşırken, özellikle eğitim, tarım, sağlık konularında eğitimler veriliyor. Burada birçok alanda kendisini ispatlamış konuklarımız olacaklar. Hem biz köylülerimizin bilgi ve birikimlerinden yararlanırken, hem de köylülerimiz konuklarımızın bilgi ve birikimlerinden faydalanacaklar.”

Şahbudak, haftada bir yaptıkları etkinliklerde yetiştirdikleri ürünleri de misafirlere ikram ettiklerini belirtti.