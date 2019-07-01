Çubuk'ta Kuran okuma seferberliğinde sertifika sevinci

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Yukarı Çavundur Mahallesinde başlatılan Kuran'ı Kerim Okuma Seferberliği" projesi kapsamında kurslara katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen seferberlik kapsamında yetişkin ve çocuklar eğitim gördü.

Dernek binasındaki etkinlikte 50 kursiyere sertifikaları verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan kursa katılan kursiyerlere teşekkür ederek "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıdır; halkın isteklerinin hiç bekletilmeden ve hemen yerine getirilmesidir. Bizde Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatları ve görevimiz gereği sizlerin isteklerinizi yerinize getirdik. Bu mahallemizde bir çok kursu bu kapsamda açtık. Her alanda eğitimin verildiği bu mahallemiz ilçemizde örnek bir mahalledir. Gençlerimizle birlikte büyüklerimizde öğrenmenin ve eğitimin yaşı olmadığını vurgulayarak bu kursa geldiler. Bu günde sertifikalarını alıyorlar. Ben kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.