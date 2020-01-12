Çubuk'ta “Kyokushin Kata & Kumite Gelişim Semineri”
ANKARA (AA) – Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Kyokushin Kata & Kumite Gelişim Semineri" verildi.
Federasyonun teknik yönetim kurulu üyeleri ve milli takım antrenörleri Tekin Tütüncü, Mahmut Martin, Gökhan Bahadır, Halit Erdemir ve Raziye Akgül tarafından Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda verilen seminere, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.
İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya ve Düzce’den 20 antrenör ve 144 sporcunun yer aldığı seminerde konuşan Keleş, sporcuları ve antrenörleri ilçelerinde ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.
Bu tür organizasyonları çok önemsediklerini dile getiren Keleş, "Tüm sporcularımızı kutluyorum. Ayrıca bu organizasyonunu gerçekleştiren Halit Erdemir hocamıza çok teşekkür ediyorum." dedi.
Demirbaş ise şunları kaydetti:
"Çocuklarımızı eğitime, sanat ve spora yönlendirmeliyiz. Çağımızın hastalıklarından ancak bu şekilde çocuklarımızı koruyabiliriz. Birçok çocuğumuzun spor sayesinde teknolojik bağımlılıktan kurtulduğuna şahit oluyoruz. Spor yapan çocuklarımız disiplinli, öz güvenli, şiddetten uzak, okulunda dersini iyi dinleyen, dağınık olmayan, sorumluluğu yüksek ve sağlam bir birey olarak yetişiyorlar."
Konuşmaların ardından Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı ve Avrupa Wushu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz tarafından katılımcılara yeni teknikler gösterildi.
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