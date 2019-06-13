Çubuk'ta mezuniyet töreni

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 28'inci dönem mezunları için diploma töreni düzenledi.

Mezuniyet programı öncesi meslek öğretmeni Ayşe Urkaya rehberliğinde öğrenciler tarafından kaatı sanatı ile yapılan eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Açılışı Okul Müdürü İsmail Yıldız, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş ve Halk Eğitim Müdürü Recai Özdemir gerçekleştirdi.

Sergi açılışının ardından Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden 31 hemşire yardımcısı, 15 ebe yardımcısı ve 46 sağlık bakım teknisyeni olmak üzere 92 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Öğrenciler, okulun spor salonunda düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Okul Müdürü İsmail Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri olduğunu dile getirerek, aldıkları emanetleri en iyi şekilde yetiştirip anne ve babalarına teslim etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Mezun olan öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Yıldız, ‘"Çocuklarımıza mesleki eğitimin yanında aynı zamanda sosyal ve sportif alanda da donanımlı yetişmelerini sağladık. Değerli veliler; bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı bütün idarecilerim, öğretmenlerim, personelim ile 4 yıl boyunca gözetip kolladık. Onları vatana ve millete faydalı bireyler olarak yetiştirmeye gayret ettik. Bu kutlu, bu mutlu günde siz saygıdeğer velilerin emanetlerinizi gönül rahatlığıyla, alnımız ak teslim ediyoruz’." ifadesini kullandı.

Meslek dersleri öğretmeni Elif Bulut ile meslek hayatına yeni başlayacak mezun öğrenciler "Meslek Andı"nı okurken, yakınları da cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Mezun olan öğrencilerden Ünal Özdemir ve Sümeyye Çaprak, 4 yıl boyunca taşıdıkları Türk bayrağını ve flamayı öperek 3’üncü sınıf öğrencilerinden Enes Arslan ve Zeynep Betül Bekçi'ye teslim etti. Öğrenciler de devraldıkları bayrak ve flamayı canları pahasına koruyacaklarına ant içti.

Konuşmasının ardından okulda gelenekselleşen yaş kütüğüne plaket çakan okul birincisi Sümeyye Çaprak, diplomasını Prof. Dr. Aytunç Ateş'ten, bölüm ikincisi Derya Ertepe de diplomasını ve hediyesini Halk Eğitim Müdürü Recai Özdemir'den aldı.

Program kep atma töreniyle sona erdi.