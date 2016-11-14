Çubuk’ta öğrenciler yararına kermes açıldı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde yoksul öğrencilerin yararına gıda, giyim ve ev tekstili ürünlerinin satışa sunulduğu kermes açıldı.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde açılan kışlık ev ürünleri ve yöresel yemeklerin satışa sunulduğu kermes 4 gün sürecek.

Kermese açılışına Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından kermesin açılış konuşmasını yapan Burak Eğitim Öğretim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Asaf Ekici, ’’İlçemizde bulunan yardıma muhtaç öğrencilerimiz için kermes düzenledik. Kermesimizde, gönüllü vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler ve el sanatları ürünleri satışa sunuldu. Bilindiği üzere her yıl bu yardım kermesini düzenliyoruz. Buradan elde edilen gelirlerle öğrencilere yardımlarda bulunuyoruz. Yapılan iyilikler inşallah Allah katında en yoğun şekilde karşılığını bulur. Kermesimize gelen Tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.’’ dedi.

Başkan Acehen de Türklerle diğer toplumları ayıran en önemli özelliğin yardımlaşmada gösterilen duyarlılık olduğunu anlatarak, ‘’Herkes karınca kararınca eğitime katkı vermeye çalışıyor. Kimi parasıyla, kimi el emeği göz nuru ürünleriyle yardım ediyor. Bu tür organizasyonlara destek olan, katkı veren herkese teşekkür ederim. Öğrenciler yararına açılan bu kermesten inşallah çok verimli bir şekilde sonuç alınır.’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler yararına düzenlenen kermesin açılış kurdelesini Başkan Acehan ve dernek temsilcileri birlikte kesti.