Çubuk’ta öğretmenlere 'Çevre' eğitimi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde öğretmenlere yönelik çevre konulu seminer verildi.

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) iş birliğiyle öğretmenlere yönelik “Emanetimize Sahip Çıkalım” konulu eğitim programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yaklaşık 100 öğretmenin katıldığı çevre eğitiminde, geri dönüşüm, çevre ve ahlak, ormanların önemi, ormanların faydaları, Türkiye’nin orman alanları, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik, ekoloji, çevre kirliliği ve etkileri, çevre kirliliğini önlemek için alınacak önlemler, küresel ısınma, iklim değişikliği, atıklar ve geri dönüşüm, yenilenemez enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji kirliliği, enerji verimliliği, piller, pillerin geri dönüşümü ve atık piller hakkında bilgi verildi.

İlçedeki tüm okullardan temsilcilerin katıldığı 2 oturumda gerçekleştirilen toplantıda, Çubuk Belediyesinin de desteklediği Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması’nın başladığı duyuruldu.