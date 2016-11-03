Çubuk'ta okul kantinleri denetlendi

ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Ekipler, öğrencilerin daha sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için okul kantinlerindeki denetlemelerini sürdürüyor.

Denetimlerde, temizlik, gıdaların son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin muhafazası, personelin kıyafetleri, hijyen eğitim belgeleri ve bulundurulması, satılması yasak olan ürünlerin kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde genel şartlara uymayan kantinler hakkında tutanak tutuldu.

Bölgelerinde öğrencilerin sağlığına zarar verecek satışlar yapılmaması konusunda çok duyarlı olduklarını söyleyen Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş, bu nedenle denetimlere ağırlık verdiklerini belirtti.

Eksikliklerin kantin işletmecilerine tutanakla tebliğ edildiğini kaydeden Karakuş, şunları kaydetti:

“Denetimlerimizde öncelik, yerinde üretilen gıda maddeleridir. Tost, döner, sandviç gibi kantinlerde hazırlanan gıda maddeleri insan sağlığı açısından yüksek risk taşıyor. Bu ürünleri hazırlarken kullanılan malzemelerden tutun hazırlanış şekli, satışı ve depolanmasına kadar her aşamada hijyen koşullarının sağlanması gerekir. Ayrıca öğrencilerin satın aldığı gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri kontrolleri yapılmaktadır. Kantinlerde gazlı içecek satışı yasaklandığından bunların kontrolü de yapılmaktadır. Öğrencilerimizin hijyen koşulları sağlanmış, gıda güvenliği açısından risk taşımayan ürünleri almaları çok önemli. Bu nedenle de Belediye Başkanımız Tuncay Acehan’ın talimatlarıyla denetimlerimiz ara vermeden devam etmektedir.”

Denetimlere herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Karakuş, denetim dışında okul idarelerinin, okul aile birliklerinin ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda belediye ve diğer yetkililere bilgi vermelerini istedi.