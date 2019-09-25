Çubuk'ta okul kantinlerinde denetim
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından kurulan özel ekip, okul kantinleri ve çevresindeki bakkallarda denetim yaptı.
Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce organize edilen ve Sağlık İşleri ile Plan ve Proje Müdürlüğü personelinin de aralarında olduğu özel ekiplerce ilçedeki okul kantinleri ve okul çevrelerindeki bakkallar denetlendi.
Okullarda gıda maddelerini tek tek inceleyen ekipler, hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, yangına karşı alınan önlemler, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri gibi konularda da denetim gerçekleştirdi.
Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerde genel temizlik, gıdaların son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin muhafazası, yeni yapılan genelge doğrultusunda gazlı içeceklerin yanı sıra cips gibi gıdaların satılıp satılmadığı ve çalışan personelin kıyafetlerinin kontrol edildiğini söyledi.
Velilerin ve öğrencilerin de kendilerine destek olmasını isteyen Ayten, denetimlerde kantin işletmecileri ve bakkallara açıkta satılan yiyeceklerin cam kaplarda satılması, ürünlerin üzerinde fiyat etiketi olması, satışı yasak ürünlerin satılmaması yönünde uyarılarda bulunduklarını belirtti.
Ayten, denetimlerde şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve bu denetimleri Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla her ay yapacaklarını sözlerine ekledi.
Toplum sağlığını çok önemsediklerine dikkati çeken Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise özellikle çocukların sağlıklı bir ortamda yaşamaları noktasında bu denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ekiplerin kantinlerin ruhsatlı olarak, temiz ve hijyenik şartlarda hizmet verip vermediğini denetlediğini ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:
"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bakanlığımızın yasakladığı ürün ve içeceklerin okul kantinlerinde satılmaması gerektiğine inanıyoruz. Bunun yanı sıra kantinlerde satılan yiyecekler hijyenik koşullarda mı satılıyor, bunları kontrol ediyor ekiplerimiz. Bu şartlara uymayan işletme sahiplerine önce uyarıda bulunuyor, şayet olumsuz şartlar devam ediyorsa idari para cezasından iş yerini kapatmaya kadar ceza verilecek. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda öğrenciler ve veliler Çubuk Belediyesinin 153 numaralı telefonuna şikayetlerini iletebilirler."
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