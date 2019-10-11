Çubuk’ta ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı.

Çubuk Belediyesi Ölçüler ve Ayar Memurluğu ekipleri, Zabıta desteğiyle ilçe pazarlarında denetim yaptı.

Ölçüler ve ayar memuru Ahmet Çağrı Bayram, yaptığı açıklamada esnafın kullandığı terazileri her 2 yılda bir periyodik olarak kontrol ettirmek zorunda olduğunu, buna istinaden Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile denetim yaptıklarını ifade etti.

Bayram, denetimlerde şu ana kadar esnafın kullandığı terazilerle ilgili bir sıkıntının saptanmadığını da bildirdi.