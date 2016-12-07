Çubuk'ta ORKÖY bilgilendirme toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanan kredilerin orman köylüsüne daha fazla kullandırılması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ankara Vali Yardımcısı Emin Çolak başkanlığında, Çubuk Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, ORKÖY Şube Müdürü Ali Kumaş ile çok sayıda ilgili kurum müdürü katıldı.

Çolak, burada yaptığı konuşmada, proje için Çubuk ilçesini pilot bölge olarak seçtiklerini bildirdi.

ORKÖY projesine Ankara Valisi Ercan Topaca’nın da önem verdiğini belirten Çolak, şunları aktardı:

“Bizim hedefimiz en iyisini yapmak. Burada aktardığımız faaliyetlerin hepsine belirli bir miktarda ödenek veriliyor. Biraz da şahsi gayretlerle bu projeler tamamlanıyor. Bu projeler sayesinde ilçelere ekstra bir ödenek geliyor. Sayın Valimizin gayretleriyle ilçelerimizdeki orman köylerinde daha fazla projeler üretip, bu yerlere daha fazla ekonomik girdi sağlayarak üretimleri artıracağız. Daha önce de Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızla bu konularda görüşmeler yaptık. Sonucunda Çubuk’u pilot ilçe seçtik.” ifadelerini kullandı.

Acehan ise, bu tür fırsatların kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

İlçenin birçok mahallesinin ORKÖY projelerine uygun konumda olduğunu dile getiren Acehan, şunları kaydetti:

“Her bir projenin hem istihdam hem de ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırarak refah seviyelerini iyileştirmek için güzel bir fırsat. Tüm vatandaşlarımız bu desteklerden faydalanır.”

Konuşmaların ardından Kumaş, ORKÖY aracılığıyla kredilerin nasıl ve kimlerin kullanabileceği hakkında genel bilgiler verdi.