Çubuk’ta otomobil devrildi: 1 ölü
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızılöz Mahallesi mevkisinde Sami Karabiber'in (39) kullandığı 06 ZFR 11 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, Karabiber ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karabiber müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karabiber'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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