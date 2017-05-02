Çubuk'ta “sağlık otelciliği kat hizmetleri” kursu

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen sağlık otelciliği kat hizmetleri kursu başladı.

Türkiye Sağlık Turizm Derneği tarafından dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen kurs, özel bir merkezde verilecek. 66 engelliye yönelik düzenlenen kurs, 2 ay sürecek.

Proje koordinatörü Duygu Eshikumo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin pilot uygulamalarının Çubuk ve Keçiören ilçelerinde gerçekleştiğini belirtti.

Projede kat hizmetleri eğitiminin Çubuk’ta, çağrı merkezleri operatörlüğü eğitiminin Keçiören’de verileceğini anlatan Eshikumo, şunları söyledi:

“Amacımız öncelikle dezavantajlı bireylerin düşük profilden çıkarak yüksek profilli iş gücüne ulaşmalarını sağlamak ve sonrasında da nihai hedefimiz onların istihdamını gerçekleştirmek. Olabildiğince etkin hocalardan oluşan uzman kadroyu oluşturduk. Tek hedefimiz özellikle dezavantajlı gruba giren kadın ve engellilerin istihdamına destek sunmaktır. Eğitimler bittikten sonra da kursiyerlere 2 ay süreli uygun otellerde staj imkanı sağlayacağız. Eğitim sonrasında kat hizmetlerinden 10, çağrı merkezinden 10 olmak üzere toplam 20 kişiye iş garantisi verdik. Bu sayının daha yükseklere ulaşması için de çalışmalar yapmaktayız.”

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Sebahaddin Horoz da engelli vatandaşlarının iyi bir eğitim alıp, daha iyi şartlarda istihdam edinmelerini sağlamak istediklerini kaydetti.

Kursiyerlerden Sayide Demir, projeyi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler Merkezi aracılığıyla duyduğunu belirterek, “Çok iyi bir kurs, iyi ki de gelmişim. Daha önce birkaç işte çalıştım ve şartlar uymadığı için çıkmak zorunda kaldım. Bu eğitimle daha iyi bir yerde istihdam edineceğime inanıyorum.” diye konuştu.

İsmail Sefa Seçen de kursla engellilerin dışarı çıkmasının sağlandığını belirtti.

Seçen, “Proje sonunda başarı gösterirsek, iş bulmamız sağlanacak. Bu bizim için çok iyi bir şey. Projeyi yapan kişilere teşekkürü borç biliyorum. Her insan gibi ben de istihdam edilmek istiyorum.” ifadesini kullandı.