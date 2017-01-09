Çubuk'ta şehit Çam'ın ailesine ziyaret

ANKARA (AA) – Terör Mağdurları Derneği üyeleri, Van’ın İpekyolu ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerce yola döşenen patlayıcıyı imha etmeye çalışırken şehit düşen polis memuru Ahmet Çam’ın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Zeki Avan ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette şehidin çocukları Semanur, Beyza ve Ali Eğmen Çam ile yakından ilgilendi.

Avan, burada yaptığı açıklamada, dernek olarak şehit yakınları ve gazileri program dahilinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Bu yılın ilk ziyaretini şehit Ahmet Çam’ın ailesine gerçekleştirdiklerini belirten Avan, şunları söyledi:

“Şehidimizin üç yetim çocuğu bulunmaktadır. Bu nedenle ziyaretimiz daha da anlam kazanmaktadır. Şehitlerimiz, bu cennet vatanımız için seve seve canlarını feda ettiler. Bizlere de düşen görev ise geride kalan emanetlerine sahip çıkıp, onları yalnız bırakmamaktır. Amacımız onlara yalnız olmadığını unutmadığımızı ve hiçbir zaman unutmayacağımızı hissettirmektir. Devletimiz ve milletimiz şehidine ve gazisine maddi ve manevi olarak sahip çıkıp elinden gelen bütün imkanı seferber etmektedir. Cenab-ı Allah devletimizi ve milletimize zeval vermesin.”

Şehit Çam’ın annesi Hanım Çam ise evlat acısının tarif edilemez bir acı olduğunu belirterek, “Acımız çok büyük ama bizim en büyük tesellimiz ise bu vatana bir şehit evlat vermemizdir. Zor da olsa, çok acı da olsa evlatsız bir şekilde yaşanıyor ama vatansız asla yaşanmaz. Aynı acıyı yaşayanlar tarafından ziyaret edilmemiz, bizleri çok fazlasıyla memnun ediyor. Bu günde bizleri evimiz ziyaret edip, gönlümüzü aldınız. Allah hepinizden razı olsun.” dedi.

Şehidin eşi Emine Çam ise eşinin şehit olduğu günden bugüne kadar değişik vesileyle evini ziyaret edip kendilerini yalnız bırakmayan dernek üyelerine teşekkür ederek, bunun kendileri için moral olduğunu söyledi.

Ziyarette aileye, şehit Çam’ın resminin bulunduğu duvar saati, resimli pano, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.