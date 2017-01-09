Çubuk'ta serender kursu açıldı

ANKARA (AA) – Çubuk İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan serender maketi kursu ilgi gördü.

Çubuk Halk Eğitim Merkezinde açılan kursla Karadeniz bölgesine özgü dört ahşap direk üzerinde duran tek bir odadan oluşan serender evlerinin maketinin yapımı öğretilmeye başlandı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen talep üzerine kursu açtıklarını söyledi.

İlçede ilk defa ahşap serender maketlerin yapılmasına yönelik kurs açtıklarını ve 15 kursiyerin katıldığını belirten Özdemir, “Kursiyerlerimiz, burada çok kaliteli zaman geçiriyor ve özgün eserler üretiyorlar. İnşallah bundan sonra bu kurslarımız artarak devam edecek. Okullarda bu kurslarımızı yaygınlaştırmak istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi, bu bilinci, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz’’ dedi.

Kurs öğretmeni Halil Basri Uluğ ise kursiyerlere serender yapımının ardından, bölgenin mimari yapılarından kaşlı ve cumbalı evler yapmayı öğreteceklerini belirtti.

Kursta çok güzel çalışmaların ortaya konulduğunu ifade eden Uluğ, “Çok hoş çalışmalar ortaya çıkarıyoruz. İnşallah bundan sonra kendi bölgemize ait yine unutulmaya yüz tutmuş olan, kaşlı evlerimiz, eski cumbalı evlerimiz ve değişik ev modellerimiz ile bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradaki çalışmalarımızda sadece ahşap kullanılıyor ve çalışmamızın özelliği başlangıcından sonuna kadar el yapımı olmasıdır.” dedi.