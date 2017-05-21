Çubuk'ta seyir halindeki tır yandı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki bir tır, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Şabanözü’nden Çubuk istikametine seyir halindeki Selami Bostan’ın kullandığı 06 CHC 20 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü Bostan ile çevredekilerin müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine, Çubuk Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.