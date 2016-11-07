Çubuk’ta seyirlik oyunlar ve el sanatları tanıtılıyor

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen seyirlik oyunlar ve el sanatları, yapılan etkinliklerle ilköğretim çağındaki çocuklar ve velilerine tanıtılıyor.

Çubuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi ve UNICEF Türkiye işbirliğiyle gerçekleştiren “Somut Olmayan Kültürel Miras Çocuk Oyunları” projesi kapsamında, Karagöz ve Hacivat, kaşık kukla, ebru sanatı, baskı sanatı, masal anlatma ve köy seyirlik gibi unutulmaya yüz tutmuş, seyirlik oyunlar ve el sanatları çocuklarla buluşturulmaya başlandı.

Gazi Üniversitesi öğrencileri ve UNICEF Türkiye bünyesindeki Kültür Komisyonu üyeleri tarafından yürütülen proje kapsamında, Çubuk ilçesindeki Bekir Ağalar Konağı’nda yaklaşık 3 ay boyunca çeşitli etkinlikler, büyük ilgi görüyor.

Özellikle üniversite öğrencilerince sunulan Karagöz ve Hacivat gölge oyununun büyük beğeni topladığı gözlenen etkinliklerde, çocuklar gösteri sonunda gölge oyunu, kullanılan malzemeler ve kuklalar hakkında bilgi aldı, kaşıktan kukla yaparak, bu konudaki hünerlerini sergiledi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin, gazetecilere yaptığı azıklamada, proje kapsamında 500 öğrencinin ve velisinin unutulmaya yüz tutan çocuk oyunlarıyla buluşturulacağını belirtti.

Amaçlarının kültürel mirasa sahip çıkmak ve geleceğin teminatı olan çocukları sanal ortamlardan uzak tutmak olduğunu dile getiren Metin, şunları söyledi:

“Burada Gazi Üniversitesi’nden gelen öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından bir taraftan eski gelenek göreneklerimizi anlatan oyunlar oynanırken, bir taraftan da çocukların oynayacağı ve kendilerinin yapabilecekleri oyuncakların nasıl yapıldığı uygulamalı olarak anlatılıyor. Her hafta bir gün ve iki grup şekilde çocukları davet ederek etkinliği sürdürüyoruz.”

– Suriyeli çocuklar da unutulmadı

Proje koordinatörü Hacer Mehtap Metin de projeye ilçede yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarının da dahil edildiğini kaydetti.

Uygulama kapsamında ilçede yaşayan Suriyeli çocukları da misafir ettiklerini belirten Metin, onları bir nebze de olsa savaşın olumsuzluklarından uzaklaştırmaktan ayrıca mutluluk duyduklarını ifade etti.