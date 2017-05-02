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Çubuk'ta silahlı kavga: 1 yaralı

02 Mayıs 2017 Salı, 23:25

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen şüpheli üzerindeki ruhsatsız tabancayla Burak K’yi (30) sol bacağından yaraladı.

Burak K, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Ankara Çubuk Kavga silahlı tabanca

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