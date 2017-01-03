Çubuk’ta sokak hayvanları için yem bırakıldı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kentin farklı noktalarına sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak ve yaban hayvanlarının rağbet ettiği çöp toplama merkezinin yakınlarıyla parklara yavru hayvanların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için barınaklar kuruldu.

Görevliler tarafından, barınakların kurulduğu bölgeye ve ilçenin yüksek kesimlerine, özellikle Çubuk 2 Barajı ve çevresine haftanın belirli günlerinde yem bırakılıyor.

Sağlık ekiplerince, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için farklı noktalara bir ton yem konuldu. Belediyenin yaptığı yemleme çalışmasının yanında hayvanseverler tarafından da yem dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Çubuk Belediyesi ayrıca köpek, kedi, kuş gibi sokaklarda yaşayan ve ağır kış koşullarında açlık sorunuyla karşı karşıya olan hayvanlara vatandaşların da destek sağlaması için “Bir Kap Yemekte Sen Koy” sloganıyla kampanya başlattı.

Tüm vatandaşları olumsuz hava şartları nedeniyle sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet eden Belediye Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanlarına yiyecek dağıttıklarını söyledi.

Yabani hayvanların şehir merkezlerine inmemesi ve insanlara zarar vermemesi için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Topçu, bu çalışmaların yoğun geçen kış şartlarında devam edeceğini belirterek, şu bilgileri aktardı:

“Çubuk’ta son 5 gündür devam eden kar yağışı tabiatı beyaz örtüyle kapladı. Kış şartlarının ağır geçtiği dönemlerde, yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıyoruz. Bugün de hayvanseverlerin destekleriyle topladığımız yiyecekleri doğaya bıraktık. Doğada zor koşullarda yaşam mücadelesi veren sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Her canlının yaşam hakkına saygı duymak hepimizin önceliği olmalıdır. Çalışmalara destek veren esnaflara ve kişilere de ayrıca teşekkür ediyoruz.”