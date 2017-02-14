Çubuk’ta sokak hayvanlarına sağlık hizmeti

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, bir yılda 320 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 878 sahipli ve sokak hayvanı aşılandı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, yaptığı açıklamada, 2016 yılı içerisinde 320 sokak köpeğinin kısırlaştırılarak doğaya salındığını belirtti.

İlçedeki faaliyetlerini 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği büyük bir titizlikle sürdürdüklerini aktaran Topçu, yardıma muhtaç, yavru, kazazede, düşkün olan sokak hayvanların geçici sokak hayvanı barınağında tedavi edilerek belirli süre sonra yeniden doğaya salındığını kaydetti.

Bazı faaliyetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Topçu, şunları kaydetti:

“2016 yılında 320 kısırlaştırma, 226 sahipli hayvana ve 652 sokak hayvanına muayene, kuduz ve parazit aşısı yapılmıştır. Çeşitli nedenlerle yaralanan 15 sokak hayvanına da cerrahi operasyon yapılmıştır. Geçici barınağımıza aldığımız sokak hayvanlarının büyük bir kısmını ise ücretsiz sahiplendiriyoruz. Vatandaşlarımızı sokak hayvanlarını sahiplenmeleri için teşvik ediyoruz. Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarımız için yaklaşık 7 dönümlük alanda oluşturulan ‘doğal beslenme odağımıza’ bırakarak barınma, beslenme ihtiyaçlarını temin ediyoruz.”