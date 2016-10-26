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Çubuk'ta su kesintisi

26 Ekim 2016 Çarşamba, 09:40
Çubuk'ta su kesintisi

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ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde ana şebeke borusunun patlaması nedeniyle su kesintisine gidildil.

Yavuz Selim Mahallesi PTT Caddesi’nde döşeli ilçeye su sağlayan ana şebeke borusu, basınca dayanamayarak patladı. Meydana gelen arıza nedeniyle cadde suyla kaplandı.

Trafik akışını da etkileyen su taşkını, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) görevlilerinin ana vanayı kapatmayıla kesildi.

Ekipler, patlayan boruyu onarmak ve yolu temizlemek için çalışma başlattı.

ASKİ Çubuk İlçe Müdürü Mehmet Akyıldız, arızanın boru ekinde meydana geldiğini tahmin ettiklerini dile getirerek, “İlçeyi besleyen ana hatta patlama oldu. Vanaları kapattık ancak borunun içindeki suyun boşalması en az 2-3 saat sürer. Arızayı kısa sürede gidermek için ekiplerimizle birlikte olay mahallindeyiz.” dedi.

Ankara Aşkı Çubuk su

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