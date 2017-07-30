Çubuk'ta tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Uzun yönetimindeki 06 YB 3546 plakalı tır, Çubuk-Şabanözü karayolu Karadana mevkisinde, Şükrü Uysal (70) idaresindeki 06 Z 1070 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Şükrü ve eşi Hacer Uysal (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralanan tır sürücüsü Uzun ise 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 2 saat kapalı kalan karayolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.