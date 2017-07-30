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Çubuk'ta tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

30 Temmuz 2017 Pazar, 22:55

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Uzun yönetimindeki 06 YB 3546 plakalı tır, Çubuk-Şabanözü karayolu Karadana mevkisinde, Şükrü Uysal (70) idaresindeki 06 Z 1070 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Şükrü ve eşi Hacer Uysal (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralanan tır sürücüsü Uzun ise 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 saat kapalı kalan karayolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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