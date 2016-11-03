Çubuk’ta trafik kazası: 1 yaralı
03 Kasım 2016 Perşembe, 20:20
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde traktör ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysel Karataşoğlu yönetimindeki 06 CHF 56 plakalı öğrenci servisi ile İsa Özyurt idaresindeki 60 YB 568 plakalı traktör, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Savrulan traktör, park halindeki 06 FAV 51 plakalı otomobile çarparak durdu.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.