Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı
16 Aralık 2016 Cuma, 03:00
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, otomobilin trafik lambası direğine çarparak devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara’dan ilçe merkezi istikametine seyreden Mehmet Kırkbeş yönetimindeki 06 TVL 11 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı Yeni Şabanözü Kavşağı’nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle trafik lambası direğine çarparak devrildi.
Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Kırkbeş, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.