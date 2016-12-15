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Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı

15 Aralık 2016 Perşembe, 19:10

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ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Arslan’ın kullandığı 06 AU 3173 plakalı otomobil ile Mücahit Çoban’ın kullandığı 34 FA 9231 plakalı otomobil Çubuk- Ankara yolu Sünlü Kavşağı’nda çarpıştı.

Kazada, yolcu konumundaki Nezaket Kaygısız ve Sümeyye Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara Çubuk Kaza trafik kazası yaralı

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