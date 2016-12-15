Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı
15 Aralık 2016 Perşembe, 19:10
ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Arslan’ın kullandığı 06 AU 3173 plakalı otomobil ile Mücahit Çoban’ın kullandığı 34 FA 9231 plakalı otomobil Çubuk- Ankara yolu Sünlü Kavşağı’nda çarpıştı.
Kazada, yolcu konumundaki Nezaket Kaygısız ve Sümeyye Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.