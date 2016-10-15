Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı
15 Ekim 2016 Cumartesi, 09:25
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Bicel’in (25) kullandığı 06 ZBM 70 plakalı otomobil ile Gizem Kurucan (21) yönetimindeki 36 ER 352 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesi’nde çarpıştı.
Kazada, sürücü Muhammet Bicel ile diğer araçta bulunan Müzeyyen Kurucan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.