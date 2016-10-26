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Çubuk'ta trafik kazası: 5 yaralı

26 Ekim 2016 Çarşamba, 20:35
Çubuk’ta trafik kazası: 5 yaralı

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yücel Koç idaresindeki 03 HP 940 plakalı hafif ticari araç, Berat ile Rauf Denktaş caddelerinin kesiştiği kavşakta, Hasan Sedat Kama’nın kullandığı 06 AAJ 264 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Murat Azder, Hasan ve Kerim Koç yaralandı.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara Çubuk trafik kazası

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