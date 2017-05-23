Çubuk'ta “TÜBİTAK Bilim Fuarı”

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında okullarda düzenlenen bilim şenliklerine katıldı.

Acehan, Yavuz Selim Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulunun fuar kapsamında düzenledikleri bilim şenliklerinin açılış törenlerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sportif gösterilerini izleyen Acehan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verdi.

Acehan, bu tür etkinliklerin çocuklarda yeni ufuklar açması ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlaması bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Yavuz Selim ve Yıldırım Beyazıt orta okullarının bilimsel araştırmalar, yeni buluşlar ile sanat ve sporu birleştirerek yeni bir konsept sunduğunu belirten Acehan, “Geleceğin mucitlerinin hazırladıkları projeleri incelemekten büyük keyif aldım. Gerçekten oldukça yaratıcı projeler hazırlamışlar. Onları tebrik ediyor ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Çubuk Belediyesi olarak yavrularımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.