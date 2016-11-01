Çubuk’ta turşu imalathanelerine denetim

ANKARA (AA) – Ankara’nın turşusuyla ünlü Çubuk ilçesinde, turşu imalathaneleri ve satış yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kuralları ile “Çubuk turşusu” üretimi kriterlerine uyulup uyulmadığı konularında kontroller yapıldı.

Denetimlerde, yasalara aykırı ve gerekli sağlık koşullarına uyulmadan üretim yapıldığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde turşu imalathanelerinde kullanılan alet ve ekipmanlar ile personelin uyması gereken hijyen kurallarına titizlikle bakıldığını belirtti.

Turşu sektörünün ilçe için çok önemli olduğuna işaret eden Karakuş, şunları söyledi:

“Zabıta Müdürlüğü olarak turşu imalathanelerine yönelik daha öncesinden belirlediğimiz 100 puanlık bir kriterimiz bulunuyor. Bunlar içerisinde sebzelerin özellikleri, salatalıkların ve diğer sebzelerin yıkanma şekilleri, personel, iş yeri ve kullanılan ekipmanların hijyeni gibi maddeler de bulunmaktadır. Çubuk turşusunun en önemli özelliği içerisinde her hangi bir katkı maddesi olmadan doğal sebzelerden yapılıyor olmasıdır. Özellikle denetimlerde bu konulara yoğunlaşıyoruz. Ayrıca paketlenirken gramajlara uyulup uyulmadığına bakıyoruz.”

Karakuş, bugüne kadar 27 imalathanenin denetimden geçirildiğini ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandığını kaydetti.