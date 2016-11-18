Çubuk’ta “Yazarlar Öğrencilerle Buluşuyor” projesi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde her yıl düzenlenen “Yazarlar Öğrencilerle Buluşuyor” projesi kapsamında Yazar Abdurrahim Karadeniz, Çubuk Akademi öğrencileriyle buluştu.

Kitap okumanın yanı sıra tabiatı okumanın da önemine dikkat çeken Karadeniz, doğu toplumlarının duygusal ve romantik insanlar olduğunu, ileriye dönük kuramlarının olmadığını, batı toplumlarının ise kuralcı olduğunu ve önceden ne yapmak istediklerine yönelik kuramları olduğunu kaydetti.

Yazdığı kitaplardaki konuları örnekler göstererek paylaşan Karadeniz, “Bütün siyasi idare, bütün siyasi erk öncelikle yapmaya çalışır. Yapmak için bir enerji, eylem ve zaman gereklidir. Lakin ne yapmak gerektiği konusunda da düşünmek gerekir. Düşünmeden yapmak bazen doğru bazen yanlış olabilir.” diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise, edebiyat, kültür ve sanatla ilgilenen yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek bu yeteneklerin keşfedilmesi açısından Çubuk Akademi Projesi’nin önemine işaret etti.

Çubuk Akademi Projesi’nin 3’üncü yılında olduğunu vurgulayan Başkan Acehan, zaman zaman kendisinin de öğrencilerle bir araya geldiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan da, yazar ve şairleri öğrencilerle buluşturarak kitaplaştırılmış konularda bilgi sahibi olmalarını ve öğrencilerin hayal dünyalarını, yazarların yazarlık serüvenlerini geleceğin teminatı olan öğrencilerle paylaşmalarını amaçladıklarını kaydetti.