Çubuk'ta yeni bekleme durakları hizmete girdi
ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi tarafından toplu ulaşım güzergahlarına konulan yolcu bekleme durakları hizmete girdi.
Çubuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk ve Muhsin Yazıcıoğlu mahallelerine yeni otobüs bekleme durakları konuldu.
Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Atatürk Mahallesi Bosna Hersek Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi Altınyurt Sitesi önüne konulan yolcu bekleme duraklarının hizmete girdiğini söyledi.
Belediye olarak vatandaşlara her alanda hizmetin en iyisini sunma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Kılıç, "Yaptığımız her hizmet, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak içindir. Geçtiğimiz aylarda vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda yeni duraklar yapılarak hizmet girdi. Özellikle yoğun olarak servis bekleyen öğrenci ve çalışanların kullandığı noktalara durak yaptık. Yeni duraklar sayesinde servis bekleyen vatandaşlarımız yağmurdan ve güneşten daha iyi korunabilecek. Estetik olarak göze hitap eden ve ilçemize değişik bir hava katan duraklarımız, ilçemize hayırlı olsun." dedi.
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