Çubuk'ta yeni sanayi sitesi kurulacak

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde Madeni ve Ağaç İşleri Odası öncülüğünde kurulan S.S. Çubuk Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, ilçeye modern sanayi sitesi kazandırmak için çalışmalar başlattı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ı makamında ziyaret eden Madeni ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Selahattin Kalaycı ve S.S. Çubuk Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Uzun, kurulan kooperatif hakkında bilgi verdi.

Acehan, yaptığı konuşmada, ilçeye yatırım yapmak isteyen herkese her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

İlçe esnafının her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Acehan, “Bu ilçeye bir çivi çakmak isteyen, istihdama katkı vermek isteyen, yatırım yapmak isteyen herkese destek vermeye hazırız. Sizleri de bu konuda tebrik ediyorum. İnşallah esnaflarımız için, ilçemiz için en hayırlısı neyse o olur.” ifadelerini kullandı.

Kalaycı da belediye öncülüğünde modern bir sanayi sitesi yapılması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Hedeflerinin ilçeye ve bölgeye hitap edecek, ülke ekonomisine de katkı sağlayacak güzel bir sanayi sitesi oluşturmak olduğunu ifade eden Kalaycı, “Esnaf ve sanatkarlarımız küçük dükkanlarda zor şartlarda çalışıyor. Büyümek ve fabrikalaşmak isteyen bir çok esnafımız var. Bu sorunumuzu belediye başkanımıza ilettiğimizde, bizlere her türlü desteği vereceklerini söylediler. Bizde bu destekle kooperatifimizi kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Yeni yapılacak sanayi sitesinde hem fabrikalaşmak isteyenlere hem büyük atölyeler kurmak isteyenlere hem de servis ağını genişletmek isteyen esnaflarımıza yönelik planlarımız olacak.” diye konuştu.

Uzun, yaklaşık 230 dönümlük alana yapılacak sanayi sitesi için kayıt alımlarının başladığını, en kısa zamanda arsanın alınmasıyla projenin hayata geçirileceğini kaydetti.

Uzun, şunları söyledi:

“Mevcut sanayi sitelerimiz günümüz şartlarına göre dizayn edilmemiş ve günümüz şartlarını taşıyacak nitelikte değil. Dükkanların altyapıları da ebatları da uygun olmadığı için esnaflarımız sıkıntı yaşamakta. Bu da esnaflarımızı geriye götürmektedir. Bundan dolayı günümüz şartlarına göre her esnafın kendi ihtiyaçlarına göre bir site yapalım istedik. Herkesin desteğiyle altyapısı, sosyal donatıları olan ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern bir sanayi sitesi oluşturacağız.”