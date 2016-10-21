Çubuk'ta yol çalışmaları

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde, Çubuk-Şabanözü yolunu Berat ve Akkuzulu caddelerine bağlayan kontrolsüz kavşakta, yenileme çalışması başlatıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ın girişimlerinin ardından başlatılan çalışmalarda, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, mevcut kavşağı genişletip caddelerle anayolun yüksekliklerini eşitledikten sonra sinyalizasyon sistemini devreye koyacak.

Çalışmanın yaklaşık 2 ay süreceğini belirten ihaleyi alan firmanın yetkilisi Serdar Akıllıbaş, şunları kaydetti:

“Kavşak yapımı süresince trafiğin rahatlatılması için bir dizi önlem aldık. Önce buradaki nebati kazılarımızı tamamlayacağız. Daha sonra dolgu malzememizi getirerek, kaba dolgu yapacağız. Ondan sonra mevcut asfaltı kaldıracağız. Arkasından genişlettiğimiz yolda temeli, minderi atıp sinyalizasyon çalışmalarını tamamlayacağız. Kavşakta 10 metre çapında ve 20 metre genişliğinde bir ada olacak. Adanın etrafına duble yol yapılacak. Kavşak, hem gidiş hem geliş olarak çift şeritli hizmet verirken, bağlantı yolları ise tek şerit olarak kalacak. Bu işin toplam maliyeti 2 milyon 800 bin lira olacak.”