Çubuk'ta yol yapım çalışmaları

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, yol açma, asfalt yama ve tadilat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz boyu süren asfaltlama çalışmalarının ardından imar yolu açma ve bozulan yolları tamir etme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hem asfalt hem de kilit parkelerle bozulan yolları tamir etmeye çalıştıklarını ifade eden Karakuş, hava şartlarının elverdiği sürece de çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Esenboğa Mahallesi’nde yeni imar yollarının açılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

“Şu anda ekiplerimiz, Esenboğa Mahallemizde imar yollarının açılması için çalışmalarını devam ettiriyor. Bunun yanında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, Ekim ve Kasım aylarında Aşağı Çavundur, Atatürk, Barbaros, Cumhuriyet, Eğriekin, Fatih, Güldarpı, Gümüşyayla, Kargın, Kışlacık, Kuyumcu Muhsin Yazıcıoğlu, Nusratlar, Ömercik, Sığırlıhacı, Sünlü, Yavuz Selim ve Yıldırım Beyazıt mahallelerimizde toplam 58 ton sıcak serimi, 116 ton sıcak asfalt yama, 20 bin 707 metreküp stabilize serimi, 3 bin 172 metreküp mekanik malzeme serimi, 39 bin 750 metre reglaj yapımı, bin 35 metre bordür döşeme, 183 metrekare kaldırım parke yapım ve tamiratı, bin 547 metrekare seramik ve karo taşı döşeme ve 37 metre engelli iz bandı döşemesi yapıldı.”

Bazı bölgelerde süren alt yapı çalışmalarından dolayı yollarda bozulmalar olduğun aktaran Karakuş, “Yapılan çalışmaların hemen ardından ekiplerimiz tarafından asfalt yaması yapılıyor. Bu şekilde hem sürücüleri hem de yayaları, çukurdan, kar ve yağmur suyu birikintisinden korumaya çalışıyoruz.” diye konuştu.