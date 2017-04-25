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Çubuk'ta yumurta hırsızlığı

25 Nisan 2017 Salı, 11:00

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ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde bir çiftliğe ait yumurta satış büfesinden 3 bin 600 yumurta çalındı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk-Ankara karayolu Yenice mevkisindeki yumurta üretim çiftliğine ait satış büfesine giren hırsız veya hırsızlar, güvenlik kameralarını da etkisiz hale getirerek, içerideki 120 koli halinde 3 bin 600 yumurta ile internet modemi ve uydu alıcısını çaldı.

Sabah satış büfesi görevlisinin gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili araştırma başlatıldı.

Ankara çiftlik Çubuk hırsızlık Polis Yumurta zanlı

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