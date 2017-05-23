Çubuk’taki meslek liseleri fuarda tanıtıldı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde düzenlenen fuarla meslek liselerindeki alan ve dallar tanıtıldı.

Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda düzenlenen tanıtım fuarı, Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Mensur Toprak’ın katılımıyla açıldı.

Çubuk’ta bulunan 8 mesleki ve teknik anadolu lisesinin tanıttıldığı fuarda, stantları gezen Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, fuarda öğrencilerin yaptıkları eserleri görmenin onur verici olduğunu söyledi.

Meslek liselerinin önemine işaret eden Acehan, öğrencilere, “Başarının anahtarı çalışmaktır. Gelişen teknolojiyi takip edin. İşinizi iyi öğrenin, iyi çalışın. Meslek liseli olmak iş bulmakta ve gündelik hayatta büyük bir avantaj sağlıyor.” tavsiyelerinde bulundu.

Acehan, bir ülkenin gelişmesindeki en önemli kriterin üretim olduğuna da işaret ederek, “Üretimin temelinde ara eleman faktörü bir dinamiktir. Bu açıdan meslek liselerine ve yetişmiş kalifiye elemanlara büyük bir ihtiyaç vardır. Normal liselere yığılmaktansa geçerliliği olan mesleklerde yetişmek işe yerleşmekte büyük avantaj sağlar.” dedi.