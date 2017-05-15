CÜ'de bilim şenliği düzenlendi

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu öğrencileri tarafından geleneksel bilim şenliği etkinliği düzenlendi.

CÜ’den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde bilimsel merak uyandırmak ve yeni fikirler üretmelerini sağlamak, öğrencilerin gözlem yaparak kendi düşünce ürünleri olan projeleri geliştirmelerine fırsat oluşturarak geliştirdikleri projelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen bilim şenliğine CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Üniversite Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Alim, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışını gerçekleştiren rektör Yıldız ve beraberindekiler, öğrenciler tarafından hazırlanan Bilim Şenliği Sergisi’ni gezdi.