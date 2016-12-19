CÜ'de “Kitap Okuyoruz” etkinliği düzenlendi

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) “Kitap Okuyoruz” etkinliği düzenlendi.

CÜ’den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Dekanlığının katkılarıyla Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Tayyar Uğurlu tarafından öğretmenlik meslek derslerinden olan sınıf yönetimi dersi kapsamında “Kitap Okuyoruz” etkinliği düzenlenerek sergi açılışı yapıldı.

Etkilikte konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, okumanın önemine vurgu yaptı.

Eğitim Fakültesinin yaptığı etkinlik kapsamında kitap okumanın ve okunan kitapların poster haline getirilerek sergilenmesinin önemli olduğunu belirten Yıldız, “Sergi salonunu dolaştım, çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Bu bağlamda, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Çok okuyan bir toplum olunmadığına işaret eden Yıldız, “Daha çok telefon ve bilgisayarlarla zaman geçiren bir toplum olduk. Okumak kutlu bir eylemdir, okumak bizi insan yapar, okumakla zenginleşiriz. Bilgiyle zenginlik arasında çok önemli irtibat kurarlar, zengin kişiler mallarını korumak için kendilerini seferber ederler ama bilgi insanı korur, bilgiyle bir yere varırsınız.” açıklamasında bulundu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu ise insanların doğarken hiçbir bilgi edinmeksizin doğduğunu ancak zamanla bilgi edindiklerini vurgulayarak, bilgi edinmenin en güzel ve en önemli yolunun okumak olduğunu dile getirdi.

Eğitim Fakültesi olarak öğretmenlik meslek derslerinden olan sınıf yönetimi dersi çerçevesinde gerçekleştirdikleri projede öğrencilerle 21 kitap okuduklarını ifade eden Uğurlu da bu kitapları poster haline getirerek sergilediklerini belirtti.



Rektör Alim Yıldız, öğrencilerin okudukları 21 kitabın poster olarak sergilendiği sergiyi de gezerek bilgiler aldı.



Etkinliğe, CÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Hakan Yekbaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Taner Çifçi ile çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.