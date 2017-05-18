CÜ'de mezuniyet töreni

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezuniyet töreni düzenlendi.

Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Yüksekokul Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Yüksek Aydın, 3. mezuniyet yılını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Okulumuzda Bankacılık ve Finans ile Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümlerinden 97 öğrencimiz mezun oluyor. Kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum.” dedi.

Törende okul birinciliğini paylaşan Sevim Ergenoğlu ve Onur Kayran, mezuniyet onur kütüğüne isimlerinin yazılı olduğu plakayı birlikte çaktı.

Öğrencilere ilçe protokolü tarafından mezuniyet belgeleri verildi. Tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene Kaymakam Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, okul yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı