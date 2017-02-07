CÜ'de migren hastalarına ücretsiz botoks tedavisi

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) baş ve migren ağrıları olan hastaların Nöroloji Servisinde botoksla ücretsiz tedavi edildiği bildirildi.

CÜ’den yapılan yazılı açıklamada, devletin kas rahatsızlığı tedavisi için karşıladığı ancak migren ve baş ağrısı tedavileri için ücretini ödemediği botoksun, hastanenin uyguladığı yöntemle paylaştırıldığı, özel hastanelerde tek seansı 300-500 lira olan botoks yönteminin hastanede migren hastalarına bu sayede ücretsiz uygulandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır, botoksun kas hastalarına belli bir dozda uygulandığını aktararak, “Açılan dozu 8 saat içinde kullanmanız gerekiyor. Yoksa bir şekilde imha etmek zorundasınız. Biz imha etmiyoruz, 8 saat içinde doz fazlasını kronik migren ve kronik gerilim tipi baş ağrılarına uyguluyoruz. Bu hastaların, botoksu ücretli olarak temin etmeleri gerekiyor. Bu yöntemle migren hastalarına botoks hizmetini ücretsiz vermiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Botoks yönteminin migrendeki şiddeti ve sıklığını azaltığını, bunun için yaklaşık 2-3 ay arayla birkaç seans yapılması gerektiğini vurgulayan Bolayır, şunları kaydetti:

“Bu seansların peşinden migren ağrılarında azalma oluyor ki bu da hastalarda büyük bir memnuniyete yol açıyor. Hastalarımıza aylık düzenli seanslarla botulinum toksin enjeksiyonu uyguluyoruz. Normalde bu ilaç kas distone hastalarında uygulanmaktadır. Biz 2007 yılından beri bu ilaçlarda arta kalanları migrenli ve gerilim tipi baş ağrılarısı şikayeti olan hastalarımıza ücretsiz veriyoruz. Yüzde 30 veya 40 kronik migren ve gerilim tipi baş ağrılarına iyi geldiğini tespit etmiş durumdayız. Uluslararası çalışmalar da bu şekilde. Biz ayda 10-15 kişiye ve uygun hastalara, botulinum toksini enjeksiyonu eğitimini alan asistan arkadaşlarımızla uygulamaktayız.”

Son yıllarda çok popüler olduğu için bu tedavinin estetik amaçlı da kullanıldığını dile getiren Bolayır, “İlk çıkarıldığı dönem şaşılıkta kullanılmış. Biz tabi biraz da estetiğe dikkat ederek kırışıklar üzerine özellikle kronik migrenli hastalara kırışık ve estetiği koruyarak uygulamaktayız. Bu uygulama 3 ay arayla yapılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.